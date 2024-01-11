ميقاتي التقى هوكشتاين: لوقف اطلاق النار في غزة والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مبعوث الرئيس الاميركي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين بعد ظهر اليوم في السرايا، وعقد معه خلوة اعقبها اجتماع موسّع شارك فيه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، القائمة باعمال السفارة الاميركية في لبنان أماندا بيلز ،الوفد الاميركي المرافق لهوكشتاين.

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كما شارك في الاجتماع مستشارو رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، السفير بطرس عساكر والسيد زياد ميقاتي والمستشاران العسكريان العميدان رياض شيا وأمين فرحات.

في خلال الاجتماع شدد الموفد الاميركي على "ضرورة العمل على تهدئة الوضع في جنوب لبنان، ولو لم يكن ممكنا التوصل الى اتفاق حل نهائي في الوقت الراهن".

ودعا" الى العمل على حل وسط مؤقتا لعدم تطور الامور نحو الاسوأ".

بدوره، شدد رئيس الحكومة "على أن الاولوية يجب أن تكون لوقف اطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية".

وكرر القول" إننا نريد السلم والإستقرار عبر الالتزام بالقرارات الدولية.