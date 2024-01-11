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لبنان

عن ردّ الودائع.. ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة؟

Lebanon 24
11-01-2024 | 06:12
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أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بعد لقائه أعضاء الاتحاد العمالي العام، انه لا يمكن ردّ الودائع من دون بناء اقتصاد واعادة بناء الثقة بالدولة. (lbci)
 
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