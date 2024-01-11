عن ردّ الودائع.. ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة؟

أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بعد لقائه أعضاء الاتحاد العمالي العام، انه لا يمكن ردّ الودائع من دون بناء اقتصاد واعادة بناء الثقة بالدولة. (lbci)