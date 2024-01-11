16
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن ردّ الودائع.. ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة؟
Lebanon 24
11-01-2024
|
06:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بعد لقائه أعضاء الاتحاد العمالي العام، انه لا يمكن ردّ الودائع من دون بناء اقتصاد واعادة بناء الثقة بالدولة. (lbci)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقعات لافتة عن مصرف لبنان والودائع.. إليكم ما قيل!
Lebanon 24
توقعات لافتة عن مصرف لبنان والودائع.. إليكم ما قيل!
11/01/2024 17:28:49
11/01/2024 17:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار الكهربائي انقطع والمباني تضرّرت.. هذا ما فعلته صورايخ أطلقت من لبنان بـ "كريات شمونة"
Lebanon 24
التيار الكهربائي انقطع والمباني تضرّرت.. هذا ما فعلته صورايخ أطلقت من لبنان بـ "كريات شمونة"
11/01/2024 17:28:49
11/01/2024 17:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي على وادي الحجير
Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي على وادي الحجير
11/01/2024 17:28:49
11/01/2024 17:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد الملك الحوثي: تصعيد العدو الإسرائيلي في لبنان يزيد من عزم حزب الله
Lebanon 24
عبد الملك الحوثي: تصعيد العدو الإسرائيلي في لبنان يزيد من عزم حزب الله
11/01/2024 17:28:49
11/01/2024 17:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
ودائع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار بـ35 ألفاً؟ هذا الخبر مهم جداً!
Lebanon 24
الدولار بـ35 ألفاً؟ هذا الخبر مهم جداً!
13:33 | 2024-01-10
10/01/2024 01:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ مثير جداً عن نصرالله.. هذا ما كشفه إسرائيليون عنه!
Lebanon 24
تقريرٌ مثير جداً عن نصرالله.. هذا ما كشفه إسرائيليون عنه!
12:00 | 2024-01-10
10/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ عاجل من "حزب الله" لأهالي الجنوب.. إليكم هذا البيان
Lebanon 24
تحذيرٌ عاجل من "حزب الله" لأهالي الجنوب.. إليكم هذا البيان
12:31 | 2024-01-10
10/01/2024 12:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن إقتحام "حزب الله" للحدود في الجنوب.. ما هي الحقيقة وماذا حصل؟
Lebanon 24
أنباء عن إقتحام "حزب الله" للحدود في الجنوب.. ما هي الحقيقة وماذا حصل؟
15:17 | 2024-01-10
10/01/2024 03:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض طوفاني يتحوّل الى عاصف سيضرب لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
منخفض طوفاني يتحوّل الى عاصف سيضرب لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
00:36 | 2024-01-11
11/01/2024 12:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:00 | 2024-01-11
ما هي تسعيرة الدولار في هذه الاثناء؟
09:44 | 2024-01-11
عملية انتقامية لحزب الله.. إليكم ما قام به عصر اليوم
09:39 | 2024-01-11
التيار الكهربائي انقطع والمباني تضرّرت.. هذا ما فعلته صورايخ أطلقت من لبنان بـ "كريات شمونة"
09:34 | 2024-01-11
تجمع علماء المسلمين يعلّق على توقيف عميل إسرائيلي في بيروت.. هذا ما جاء فيها
09:33 | 2024-01-11
فقدت أحد أقربائها في المكان عينه.. سيدة تتعرض لحادث صدم على هذا الطريق
09:19 | 2024-01-11
بالصورة.. على ماذا عثرت قوى الأمن على سطح أحد المنازل في زوق مصبح؟
فيديو
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
11/01/2024 17:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
11/01/2024 17:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
11/01/2024 17:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24