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لبنان

إبطال الانتخابات الفرعية لمجلس نقابة خبراء المحاسبة

Lebanon 24
11-01-2024 | 06:11
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أصدرت محكمة استئناف بيروت، بناء للدعوى المقدمة من خبراء المحاسبة السادة نبيل غيث، ألفراد نعمة، محمد بليق وجيزيل عبدو بوكالة المحامي بيار الحداد، حكماً قضى بإبطال الانتخابات الفرعية لمجلس نقابة خبراء المحاسبة التي جرت بتاريخ 13/10/2023 كما وإبطال كافة الاجراءات والنتائج المتأتية عنها.
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