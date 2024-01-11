بدءاً من الغد.. إضراب لعمال مؤسسة مياه البقاع

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أعلن عمال تشغيل آبار المياه التابعة لمؤسسة مياه البقاع الاضراب عن تشغيل الآبار التي تغذي المدن والقرى بدءا من صباح يوم غد الجمعة، لعدم دفع أجورهم.وفي بيان توجه عمال تشغيل آبار المياه التابعة لمؤسسة مياه البقاع، والممتدة من بلدة سرعين مرورا بمدينة بعلبك، إلى رؤساء بلديات بعلبك، النبي شيت، وقرى شمال بعلبك، معلنين "عن توقفهم قسراً عن تشغيل الآبار التي تغذي المدن والقرى بدءاً من صباح يوم غد الجمعة.