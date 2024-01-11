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لبنان

الخارجية اللبنانية تعلن تأييدها لدعوى جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل

Lebanon 24
11-01-2024 | 06:17
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، "تأييدها لموقف جنوب إفريقيا وحكومتها ولجهودها المبذولة رفع دعوى ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية مما يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".
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وفي بيان لها، أعربت الخارجية عن "تطلعها إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان لاسيما القانون الدولي الإنساني".

كما شكرت وزارة الخارجية والمغتربين لجنوب أفريقيا اتخاذ هذا الموقف المبدئي ولمساعيها كافة. (الوكالة الوطنية)
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