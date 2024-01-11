موظفو الإدارة العامة.. استمرار الإضراب أو إقرار الزيادة غداً

لوح تجمع موظفي الإدارة العامة باستمرار الإضراب في حال لم تقرّ غداً الزيادة الموقتة بانتظار سلسلة جديدة للرواتب.



وأصدر تجمع موظفي الإدارة العامة بياناً طالب فيه الحكومة في جلستها يوم الجمعة بإقرار الزيادة لموظفي الإدارة شرط ألا تقل عما كان مقترحاً في المرسوم الموافق عليه من مجلس الشورى بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٣، شرط أن تكون هذه الزيادة موقتة لحين إعداد سلسلة رتب ورواتب منصفة وموحدة وعادلة بين جميع الأسلاك.

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وأضاف البيان "وفي حال تم التأجيل لأي سبب، يدعو تجمع موظفي الإدارة الموظفين الى الاستمرار بالتوقف عن العمل حتى إشعارٍ آخر".



المصدر: الوكالة الوطنية