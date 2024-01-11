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لبنان

رئيس لجنة الشؤون الخارجية: لبنان لم يخرق القرار الأممي 1701

Lebanon 24
11-01-2024 | 06:41
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أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة، أن لبنان لم يخرق القرار الأممي 1701 ويحترم مندرجاته.
وجاء كلام علامة خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، مشيراً إلى أن لبنان يصر على بناء أفضل العلاقات مع "اليونيفيل" في الجنوب، وفي المقابل تأتي الخروق من إسرائيل منذ ولادة هذا القرار عام 2006 إلى اليوم".
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وتناول لقاء علامة مع المنسقة الخاصة، مجريات آخر التطورات في المنطقة ولا سيما مع استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في غزة وجنوب لبنان.
 
وشدد علامة على "ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية أولا قبل الدخول في أي اقتراحات أو مخارج يقدمها الموفدون الذين يحضرون إلى بيروت والمنطقة".
 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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