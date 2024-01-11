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لبنان

عباس إبراهيم يوجه رسالة إلى أميركا بخصوص لبنان وغزة.. هذا ما جاء بها

Lebanon 24
11-01-2024 | 06:52
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وجه اللواء عباس إبراهيم المدير العام السابق للأمن العام رسالة إلى أميركا في ظل الحرب الدائرة بغزة وجنوب لبنان.

وكتب اللواء إبراهيم على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تعلن الولايات المتحدة إنها تبذل مساعي لوقف الحرب ومنع التصعيد، في المقابل تقول الصحف الإسرائيلية إن واشنطن زودت تل أبيب بحمولة 230 طائرة و20 سفينة حربية".
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وأضاف: "القاعدة تقول إن من يعطي يأمر، فمتى ستفعل أميركا ما تصم به آذان العالم".

 المصدر: اتلوكالة الوطنية للإعلام

المصدر: "رصد" لبنان 24
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