عباس إبراهيم يوجه رسالة إلى أميركا بخصوص لبنان وغزة.. هذا ما جاء بها

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وجه اللواء عباس إبراهيم المدير العام السابق للأمن العام رسالة إلى أميركا في ظل الحرب الدائرة بغزة وجنوب لبنان.وكتب اللواء إبراهيم على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تعلن الولايات المتحدة إنها تبذل مساعي لوقف الحرب ومنع التصعيد، في المقابل تقول الصحف الإسرائيلية إن واشنطن زودت تل أبيب بحمولة 230 طائرة و20 سفينة حربية".وأضاف: "القاعدة تقول إن من يعطي يأمر، فمتى ستفعل أميركا ما تصم به آذان العالم".المصدر: اتلوكالة الوطنية للإعلام