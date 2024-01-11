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لبنان

آخر خبر عن اقتحام مصرف "فرنسبنك".. هذا ما حصل مع المودع

Lebanon 24
11-01-2024 | 06:52
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افادت "الوكالة الوطنية" أن علي هولو زعيتر الذي اقتحم مصرف "فرنسبنك" قبالة التعاونية العاملية في المشرفية مطالبا بوديعة احد اقربائه، غادر من دون الحصول على اي مبلغ. 
 
 
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فرنسبنك

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