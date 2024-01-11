آخر خبر عن اقتحام مصرف "فرنسبنك".. هذا ما حصل مع المودع

افادت "الوكالة الوطنية" أن علي هولو زعيتر الذي اقتحم مصرف "فرنسبنك" قبالة التعاونية العاملية في المشرفية مطالبا بوديعة احد اقربائه، غادر من دون الحصول على اي مبلغ.

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