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لبنان

قبل وصوله إلى لبنان.. هوكشتاين يتوجه بهذا الطلب من إسرائيل لبدء المفاوضات مع حزب الله

Lebanon 24
11-01-2024 | 08:07
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كشف موقع "أكسيوس" الإخباري نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن المبعوث الأميركي للبنان آموس هوكشتاين أكد خلال محادثات أجراها في تل أبيب مؤخراً أن من شأن انتقال الجيش الإسرائيلي إلى مرحلة العمليات منخفضة الشدة في قطاع غزة المساعدة في خفض التوتر مع لبنان.
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وبحسب الموقع يأتي طلب هوكشتاين لإسرائيل بسبب رغبته في بدء مفاوضات غير مباشرة حول ترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان فور انتهاء المناوشات الحالية بين إسرائيل وحزب الله".
وأضاف "أكسيوس" أيضاً أن هوكشتاين أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برغبته.
أما من الجانب على صعيد الجانب الإسرائيلي، نقل الموقع عن المسؤولين الإسرائيليين القول إن إسرائيل لا تعارض إجراء مفاوضات حول ترسيم الحدود البرية مع لبنان.
ووصل اليوم المبعوث الأميركي هوكشتاين إلى لبنان والتقى برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومسؤولين آخرين بارزين، في حين أشار موقع أكسيوس إلى أن المفاوضات ستدور حول كيفية الوصول لتفاهمات بشأن استعادة الهدوء على الحدود.
وكان مسؤول أميركي قد قال، في وقت متأخر من مساء أمس (الأربعاء)، إن من المتوقع أن يزور هوكشتاين بيروت اليوم في إطار الجهود الأميركية لتخفيف حدة التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
 
المصدر: الشرق الأوسط+ موقع أكسيوس
المصدر: "رصد" لبنان 24

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