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لبنان

هذا ما طلبه بوحبيب من سفراء ثلاث دول أوروبية حول ما يجري في الجنوب

Lebanon 24
11-01-2024 | 08:16
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قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب  نريد استقراراً مستداماً في الجنوب واحتراماً كاملاً لقرار مجلس الأمن ١٧٠١.
وجاء كلام بوحبيب خلال اجتماعه مع سفراء هولندا هانزبيتر فاندروود ،بلجيكا كوبن فيرفاك والأرجنتين ماريا فيرجينيا رويس قنطار".
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وأضاف أن الاستقرار بوابته انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا والأراضي اللبنانية كافة التي ما زالت محتلة، والعودة إلى خطّ الهدنة لعام ١٩٤٩، ووقف التهديدات والخروق الإسرائيلية لسيادة لبنان".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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