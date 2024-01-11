بعد اقتحامه من قبل مودع... بيان توضيحي من فرنسبنك

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أوضحت إدارة بنك "فرنسبنك" في بيان أن "السيد هولو زعيتر هو عميل المصرف وهو يستفيد كامل الاستفادة من كافة تعاميم مصرف لبنان المتعلقة بالودائع ولا سيما تعميم 158 وذلك منذ شباط 2022، ولم يحدث ولا مرة أن اعترض أو أبدى أي تذمر من أي تقصير حيال معاملاته".وأضاف البيان: "في ضوء ذلك، توجه السيد زعيتر صباح اليوم إلى فرع المصرف في الشياح مع زوجته وابنه علي زعيتر وفقا لموعد محمد سابقا. وبمجرد أن حضروا إلى مبنى المصرف في الموعد المحدد، وفور دخولهم، فوجئ جميع المتواجدين موظفين وعملاء، بما قام به السيد علي زعيتر من تصرف غير مبرر، ولا متوقع، علما أنه أي الابن، ليس عميلاً لدى المصرف".وتابع: "إثر ذلك، تم إخلاء الفرع على الفور من العملاء والموظفين، ولدى استدراك السيد علي زعيتر ألا مبرر يستدعي تصرفه، غادر أفراد عائلة زعيتر المبنى بطريقة سلمية وبملء إرادتهم، مضيفاً: "اقتضى التوضيح".