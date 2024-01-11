وزارة الصحة تدين الاعتداء الإسرائيلي الذي طال الهيئة الصحية في الجنوب

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وفي بيان للوزارة جاء فيه: "تذكر الوزارة بأن هذا الاعتداء على مركز صحي غير عسكري ليس الأول من نوعه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان بل إنه متكرر على أكثر من مركز صحي بما يخالف القوانين الدولية والأعراف". دانت وزارة الصحة بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرض له بشكل مباشر مركز الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حانين اليوم والذي استهدف كذلك سيارة الإسعاف التابعة للمركز ما أدى إلى سقوط شهيدين وجرح عدد آخر من الأشخاص.وفي بيان للوزارة جاء فيه: "تذكر الوزارة بأن هذا الاعتداء على مركز صحي غير عسكري ليس الأول من نوعه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان بل إنه متكرر على أكثر من مركز صحي بما يخالف القوانين الدولية والأعراف".

وأضاف البيان :" إن الوزارة تشدد على ضرورة تحييد العاملين الصحيين والمراكز الصحية خصوصا أنها تقوم بعمل طبي وإنساني لا يمكن عرقلته أو جعله موضع استهداف في هذه الظروف القاسية".

وأشارت أن استمرار العدو الإسرائيلي بهذه الخروقات الخطرة هو برسم المجتمع الدولي ولا سيما المنظمات الدولية الإنسانية وفي مقدمها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشدد انظمتها ودساتيرها على ضرورة حماية العاملين الصحيين ومراكزهم ووسائل النقل التابعة لهم".



المصدر: الوكالة الوطنية