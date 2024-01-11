الجيش يوقف المتورطين في إحراق شجرة الميلاد في طرابلس.. كم بلغ عددهم؟

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

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"أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطنين (س.س) و(و.ب) و(ف.م) والفلسطيني-السوري (ع.خ) والسوري (ز.م)، لإقدامهم على إحراق شجرة الميلاد أمام كنيسة مار جرجس في منطقة الزاهرية – طرابلس وذلك ليل 24-25/ 12/ 2023.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وقد اعترفوا بتأييدهم لتنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات المتطرفة الأخرى".