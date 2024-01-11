وعود من منصوري لحل قضية المودعين.. ويعطي كلمة السر

أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري أن كلمة السر لبناء الدولة هي إعادة بناء الثقة" قائلاً نحن اليوم بحاجة للانتقال إلى مرحلة جديدة لمعالجة قضية المودعين والواقع المصرفي".

وجاء كلام منصوري خلال زيارته مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان، حيث التقى رئيسه بشارة الأسمر وأعضاء قيادته ومجموعة من النقباء والخبراء الاقتصاديين والقانونيين لشرح الواقع المالي والمصرفي وقضية المودعين وسبل المعالجة.

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وأضاف: "أصبحت الفرصة سانحة والوقت أقرب لنبدأ بإيجاد الحلول على مستوى الدولة ككل، مشيراً إلى وجود إرادة فعلية لإيجاد حل للمسائل العالقة منذ فترة طويلة جداً عقب الاتصالات الأخيرة التي أجراها مع الحكومة اللبنانية والوزراء المعنيين والنواب".

ووعد منصوري بأنه ستكون له إطلالة قريبة لشرح كل ما يلزم.





المصدر: الوكالة الوطنية