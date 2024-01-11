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لبنان

بالصورة.. على ماذا عثرت قوى الأمن على سطح أحد المنازل في زوق مصبح؟

Lebanon 24
11-01-2024 | 09:19
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صـدر عـن المديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة البـلاغ التّالـــــي:

 في الساعة 15،00 من تاريخ 09/01/2023، حصل إشكال وتضارب في زوق مصبح بين كلّ من:

ر. ك. (مواليد عام 1989، لبناني)
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ع. ق. (مواليد عام 1996، لبناني)
وذلك على خلفيّة اتّهام الأوّل للثاني بسرقة ساعة ذهبيّة عائدة له.

بالتحقيق مع (ع. ق.) من قبل عناصر فصيلة زوق مصبح في وحدة الدرك الإقليمي، أنكر في البدء قيامه بسرقة السّاعة، واتّهم (ر. ك) بسرقة جهاز محمول "لابتوب" عائد له. ولكنّه ما لبث أن اعترف بحيازته كميّة من المخدّرات في منزله الكائن في زوق مصبح.

بالتحقيق مع (ر. ك) أنكر قيامه بسرقة الجهاز المحمول، وأقرّ بسرقة كميّة من المخدّرات من منزل (ع. ق.).

على الفور، انتقلت دوريّة من الفصيلة إلى منزل (ر. ك.)، حيث تمّ العثور على مواد مخدّرة نوع "ماريجوانا". كما تمّ العثور على سطح البناء الذّي يسكنه، على كميّة من المواد الممنوعة عبارة عن:

/3،5/ كلغ من مادة حشيشة الكيف.
/800/غ. من مادة الماريجوانا.
/12/ حبّة ملوّنة ومجهولة النوع.
/10/ حبّات بيضاء اللون.
/2/ فرّامة حشيش.
ميزان عدد /2/، دفتر ورق لف سجائر عدد /2/.
مبالغ ماليّة بالعملة السوريّة.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات القطعة المعنيّة، للتّوسّع بالتحقيق معها، بناءً على إشارة القضاء.
 
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