عملية انتقامية لحزب الله.. إليكم ما قام به عصر اليوم

أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف ‏مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ وذلك رداً على ‏الإعتداءات الاسرائيلية على المدنيين، وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني التطوعي في بلدة ‏حانين الجنوبية واستشهاد المسعفين علي محمود الشيخ علي وساجد رمزي قاسم.

Advertisement