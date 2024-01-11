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لبنان

عملية انتقامية لحزب الله.. إليكم ما قام به عصر اليوم

Lebanon 24
11-01-2024 | 09:44
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أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف ‏مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ وذلك رداً على ‏الإعتداءات الاسرائيلية على المدنيين، وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني التطوعي في بلدة ‏حانين الجنوبية واستشهاد المسعفين علي محمود الشيخ علي وساجد رمزي قاسم. 
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