فقدت أحد أقربائها في المكان عينه.. سيدة تتعرض لحادث صدم على هذا الطريق

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دراجة نارية صدمت سيدة على طريق عام مرياطة - قضاء زغرتا، وذلك اثناء قيامها بكنس الشارع، وتم نقلها إلى المستشفى.

يًذكر أن أحد أفراد السيدة توفي في حادث صدم على الطريق عينه.