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لبنان

فقدت أحد أقربائها في المكان عينه.. سيدة تتعرض لحادث صدم على هذا الطريق

Lebanon 24
11-01-2024 | 09:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دراجة نارية صدمت سيدة على طريق عام مرياطة - قضاء زغرتا، وذلك اثناء قيامها بكنس الشارع، وتم نقلها إلى المستشفى. 
 
يًذكر أن أحد أفراد السيدة توفي في حادث صدم على الطريق عينه. 
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زغرتا

مرياطة

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