حادث سير مروّع.. سيارة ارتطمت بالأشجار وتدهورت ومن ثمّ انقلبت عن منحدر

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير في بلدة مشحا العكارية، بعد أن انحرفت سيارة عن مسارها على احدى الطرق الفرعية وارتطمت بالأشجار بجانب الطريق ومن ثم تدهورت عن مسارها وانقلبت عن المنحدر.

Advertisement

ولم يسفر الحادث عن سقوط إصابات.