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لبنان
حادث سير مروّع.. سيارة ارتطمت بالأشجار وتدهورت ومن ثمّ انقلبت عن منحدر
Lebanon 24
11-01-2024
|
10:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير في بلدة مشحا العكارية، بعد أن انحرفت سيارة عن مسارها على احدى الطرق الفرعية وارتطمت بالأشجار بجانب الطريق ومن ثم تدهورت عن مسارها وانقلبت عن المنحدر.
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ولم يسفر الحادث عن سقوط إصابات.
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