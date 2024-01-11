Advertisement

لبنان

حادث سير مروّع.. سيارة ارتطمت بالأشجار وتدهورت ومن ثمّ انقلبت عن منحدر

Lebanon 24
11-01-2024 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1151301-638405913134049371.jpg
Doc-P-1151301-638405913134049371.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير في بلدة مشحا العكارية، بعد أن انحرفت سيارة عن مسارها على احدى الطرق الفرعية وارتطمت بالأشجار بجانب الطريق ومن ثم تدهورت عن مسارها وانقلبت عن المنحدر. 
Advertisement
ولم يسفر الحادث عن سقوط إصابات. 
 
مواضيع ذات صلة
جريح نتيحة حادث صدم على اوتوستراد جونية - المسلك الغربي في محلة طبرجا (التحكم المروري)
lebanon 24
11/01/2024 19:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
فقدت أحد أقربائها في المكان عينه.. سيدة تتعرض لحادث صدم على هذا الطريق
lebanon 24
11/01/2024 19:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين: أجريت محادثات جيدة مع الحكومة واشعر بالأمل للوصول سويا الى حل والتركيز على مستقبل أفضل
lebanon 24
11/01/2024 19:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاته بحادث سير في الشهر الماضي.. الفنانة الشهيرة ترثي والدها الراحل بكلمات مؤثرة
lebanon 24
11/01/2024 19:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24

مشحا

حادث

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:58 | 2024-01-11
11:57 | 2024-01-11
11:48 | 2024-01-11
11:46 | 2024-01-11
11:30 | 2024-01-11
11:26 | 2024-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24