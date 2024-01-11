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لبنان

السفيرة الاميركية الجديدة في لبنان.. ماذا قالت عند وصولها؟

Lebanon 24
11-01-2024 | 11:00
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أعلنت سفارة الولايات المتحدة في بيروت عن وصول السفيرة الجديدة ليزا جونسون إلى لبنان اليوم الخميس.

وقالت السفارة في بيان لها، إن جونسون كانت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى ناميبيا، كما شغلت مؤخرًا مناصب قيادية في المكتب الدولي للمخدرات وإنفاذ القانون لدى وزارة الخارجية في واشنطن.

وعند وصولها إلى لبنان، قالت السفيرة جونسون: "إنه لشرف لي، وهو من دواعي سروري أن أعود إلى لبنان لقيادة السفارة الأميركية في بيروت حيث كنت قد عملت سابقًا من العام 2002 حتى العام 2004. هذا وقت صعب، وأنا أقدر أهميّة التحديات التي يواجهها لبنان. وفي الوقت عينه، لدي إعجاب عميق بحيوية الشعب اللبناني والثقة بقدرة لبنان على النجاح. الآن أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت للبنان أن يجد حس الوحدة والهدف في الرغبة المشتركة لجميع أبنائه في السلام والازدهار وفي مستقبل أكثر إشراقا".

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