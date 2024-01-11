ذروة العاصفة غداً... الأب إيلي خنيصر: إستعدّوا "الأمطار أكثر من غزيرة" (فيديو)

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أعلن المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، أنّ نسبة الأمطار بلغت منذ الثلاثاء حتى اليوم الخميس، في منطقة بولونيا، 100 ملم.وأشار خنيصر في فيديو نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، أنّ ذروة العاصفة هي بين الجمعة ظهراً، حتّى قبل ظهر يوم الأحد.وأضاف أنّ 150 ملم بانتظار بولونيا والمناطق المُجاورة، خلال الأيّام المقبلة.وقال خنيصر إنّ سرعة الهواء ستصل إلى ما يُقارب 80 كلم/ساعة، يوم غدّ، والأمطار ستتحوّل إلى طوفانيّة، وأضاف "رح تكون أكثر من غزيرة".وتوجّه إلى سكان المناطق الشماليّة، ودعاهم إلى الإستعداد للعاصفة، وقال: "جايتكن الخيرات أكتر ما بتتوقعوها".