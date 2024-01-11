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لبنان

بعد قصف "الحزب"... مسؤول إسرائيليّ في تصريح غير متوقّع: "عدنا إلى العصر الحجريّ"

Lebanon 24
11-01-2024 | 11:07
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قال رئيس لجنة مستوطنة مرغليوت الإسرائيلية، إنّ "وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت وعد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، لكننا نحن في النهاية من دون كهرباء، وعدنا إلى العصر الحجري".
 
 
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وتجدر الإشارة إلى أنّ "حزب الله" قصف بالصواريخ مستوطنات إسرائيليّة، ما تسبّب في انقطاع التيّار الكهربائيّ، عن العديد من المنازل.
 
 
 

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