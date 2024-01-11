بعد قصف "الحزب"... مسؤول إسرائيليّ في تصريح غير متوقّع: "عدنا إلى العصر الحجريّ"

قال رئيس لجنة مستوطنة مرغليوت الإسرائيلية، إنّ "وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت وعد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، لكننا نحن في النهاية من دون كهرباء، وعدنا إلى العصر الحجري".

Advertisement

وتجدر الإشارة إلى أنّ "حزب الله" قصف بالصواريخ مستوطنات إسرائيليّة، ما تسبّب في انقطاع التيّار الكهربائيّ، عن العديد من المنازل.