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لبنان

عراك وتضارب... ما الذي جرى مساء اليوم في سجن لبنانيّ؟

Lebanon 24
11-01-2024 | 11:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال داخل سجن القبة بين السجناء: ا.ك، وم.ر، وع.ع، وم.ا.ل، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي.
 
 
وأُصيب خلال الإشكال ا.ك بكدمات، وعُلم أنّه حصل أثناء تبادل الغرف بين السجناء.
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