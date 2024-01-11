عراك وتضارب... ما الذي جرى مساء اليوم في سجن لبنانيّ؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال داخل سجن القبة بين السجناء: ا.ك، وم.ر، وع.ع، وم.ا.ل، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي.

وأُصيب خلال الإشكال ا.ك بكدمات، وعُلم أنّه حصل أثناء تبادل الغرف بين السجناء.