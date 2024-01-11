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لبنان

حريق في محطة كهرباء المصيلح

Lebanon 24
11-01-2024 | 11:30
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تسبّب عطل في محطة الكهرباء في المصيلح بإشتعال غرفة التحكم.
 
 
 
وعلى الفور، عمل عناصر مركز الصرفند في الدفاع المدني على إخماد الحريق.
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