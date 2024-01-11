نقل "أبو عسكر" إلى المستشفى... أطلقوا النار عليه (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أطلقوا النار على خ.د.د الملقب بـ"أبو عسكر" في شارع الثقافة في طرابلس، وأصابوه بطلقٍ ناريّ في قدمه.



Advertisement ونُقِلَ الجريح إلى مستشفى الإسلامي، فيما فرّ مطلقو النار إلى جهّة مجهولة.