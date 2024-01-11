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لبنان

نقل "أبو عسكر" إلى المستشفى... أطلقوا النار عليه (صورة)

Lebanon 24
11-01-2024 | 11:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أطلقوا النار على خ.د.د الملقب بـ"أبو عسكر" في شارع الثقافة في طرابلس، وأصابوه بطلقٍ ناريّ في قدمه.
 
 
ونُقِلَ الجريح إلى مستشفى الإسلامي، فيما فرّ مطلقو النار إلى جهّة مجهولة.
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