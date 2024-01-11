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لبنان

هذا ما عليكم القيام به للحصول على خدمات وزارة الصناعة

Lebanon 24
11-01-2024 | 11:48
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نشرت وزارة الصناعة آلية تطبيقية لمضمون التعميمين رقم ١/٨٣ و١/٨٤ تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٤ الصادرين عن وزير الصناعة  في حكومة تصيف الأعمال جورج بوشكيان والقرار رقم ١ تاريخ ١١/٩/٢٠٢٣ رقم المحضر ٥٣ الصادر عن مجلس الوزراء والمذكرة رقم ٢/٢٢٤ تاريخ ٢٠٢٣/١١/٦ الصادرة عن المدير العام الصناعة بالتكليف، لا سيما المادتين الأولى والثانية منها.
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ووفقاً لما ذكرته الوزارة:
أولا - يتقدم المراجع المعني بالحصول على خدمات وزارة الصناعة، إضافة إلى المستندات المطلوبة للمعاملة بلائحة العمال مختومة من الشركة/ المؤسسة الصناعية، أو صادرة عن الضمان، مع تعهد العمال المعتمد ونسختين عن هذا التعهد، بعد تعبئته وتوقيعه من المخولين بالتوقيع عن الشركة/المؤسسة الصناعية.

ثانيا -  يتولى الموظف المعني في المصلحة، بعد التدقيق في لائحة العمال ومدى توافقها مع أحكام  التعميمين وقرار مجلس الوزراء المذكورين أعلاه، الاحتفاظ بالتعهد الاصلي ولائحة العمال ومرفقاتها (إجازة العمل + الإقامة  للعمال السوريين العاملين، وفقا للائحة المقدمة ) لدى الإدارة.

ثالثا - يختم الموظف المعني في المصلحة نسختي التعهد المرفقتين بختم الإدارة مع التوقيع وذكر تاريخ التوقيع على كل منهما.

رابعا -  تضم إحدى نسختي التعهد المختومتين إلى المعاملة التي يراد إنجازها، وتعطى الثانية للمراجع للاحتفاظ بها واعتبارها بمثابة نسخة اصلية ، بحيث يطلب منه في كل معاملة لاحقة أن يضم نسخة عادية عن نسخة التعهد المختومة والمحفوظة لديه فقط ومن دون لائحة العمال.

خامسا - ترسل المصلحة التعهد الأصلي مع لائحة العمال الأصلية مع المرفقات، في حال وجودها  إلى الإدارة المركزية في بيروت بعد الاحتفاظ بنسخ عنهم".
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