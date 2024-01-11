عثمان بحث مع نقيب محامي طرابلس في أمور قانونية

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إلتقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم، في مكتبه بثكنة المقر العام، نقيب المحامين في طرابلس سامي الحسن على رأس وفد من النقابة، ضم أمين السر مروان ضاهر، أمين الصندوق إبراهيم حرفوش، وأمين العلاقات العامة محمود هرموش.خلال الزيارة، جرى البحث في أمور قانونية ومواضيع تخص محامي الشمال.