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لبنان

باسيل: ليسوا مستعجلين لانتخاب رئيس

Lebanon 24
11-01-2024 | 12:41
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كتب رئيس "التيار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل عبر حسابه على منصّة "إكس":
 
"من يطّلع على جدول اعمال مجلس الوزراء غداً المؤلّف من اكثر بكثير من مئة بند، يفهم انّهم ليسوا مستعجلين لانتخاب رئيس، لا بل لا يريدون انتخاب رئيس طالما انّهم يسطون على صلاحيّاته لا بل يحكمون مكانه.
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فهناك اولاً مسألة عدم نشر قانون وكأنه يحق لهم تجزئة صلاحيّة لصيقة بشخص الرئيس؛ وهناك ثانياً مسألة تسكير بعض سفارات لبنان في الخارج، فيما السفير يمثّل رئيس الجمهورية في الخارج، وهكذا يستغيبون الرئيس ويقرّرون الحل مكانه في من يمثله؛ وهناك ثالثاً مسألة تعيين موظفين في الفئة الأولى ويغطّونها بكلمة "تسمية" اعضاء الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنّب. 

وهنا اتوجّه الى المرجعيّات الدينية والسياسية، الوطنية والمسيحية، وكل من وعد ان لا بنود في مجلس وزراء حكومة مستقيلة، الاّ اذا كان بنداً ضرورياً وعاجلاً وطارئاً، وكل من التزم بعدم اجراء تعيينات فئة اولى بغياب الرئيس، واسألهم الا تنتبهون انّكم تشجعون اطالة الفراغ الرئاسي وتمنعون انتخاب الرئيس؟ والا تدركون، انهم عندما يصلون الى هذا الدرك فمعناه انهم لا يريدون لنا رئيس في القريب؟ 

فقط لأذكّركم بما نبّهت منه منذ عام ونصف، ولأعُلِم الجمهور بما انتم فاعلون، 
امّا بالمشاركة او بالسكوت او بالتغطية او بنكث الالتزامات…"
 
 
 
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