14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
باسيل: ليسوا مستعجلين لانتخاب رئيس
Lebanon 24
11-01-2024
|
12:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رئيس "التيار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل عبر حسابه على منصّة "إكس":
"من يطّلع على جدول اعمال مجلس الوزراء غداً المؤلّف من اكثر بكثير من مئة بند، يفهم انّهم ليسوا مستعجلين لانتخاب رئيس، لا بل لا يريدون انتخاب رئيس طالما انّهم يسطون على صلاحيّاته لا بل يحكمون مكانه.
Advertisement
فهناك اولاً مسألة عدم نشر قانون وكأنه يحق لهم تجزئة صلاحيّة لصيقة بشخص الرئيس؛ وهناك ثانياً مسألة تسكير بعض سفارات لبنان في الخارج، فيما السفير يمثّل رئيس الجمهورية في الخارج، وهكذا يستغيبون الرئيس ويقرّرون الحل مكانه في من يمثله؛ وهناك ثالثاً مسألة تعيين موظفين في الفئة الأولى ويغطّونها بكلمة "تسمية" اعضاء الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنّب.
وهنا اتوجّه الى المرجعيّات الدينية والسياسية، الوطنية والمسيحية، وكل من وعد ان لا بنود في مجلس وزراء حكومة مستقيلة، الاّ اذا كان بنداً ضرورياً وعاجلاً وطارئاً، وكل من التزم بعدم اجراء تعيينات فئة اولى بغياب الرئيس، واسألهم الا تنتبهون انّكم تشجعون اطالة الفراغ الرئاسي وتمنعون انتخاب الرئيس؟ والا تدركون، انهم عندما يصلون الى هذا الدرك فمعناه انهم لا يريدون لنا رئيس في القريب؟
فقط لأذكّركم بما نبّهت منه منذ عام ونصف، ولأعُلِم الجمهور بما انتم فاعلون،
امّا بالمشاركة او بالسكوت او بالتغطية او بنكث الالتزامات…"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ذروة العاصفة غداً... الأب إيلي خنيصر: إستعدّوا "الأمطار أكثر من غزيرة" (فيديو)
Lebanon 24
ذروة العاصفة غداً... الأب إيلي خنيصر: إستعدّوا "الأمطار أكثر من غزيرة" (فيديو)
11:01 | 2024-01-11
11/01/2024 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض طوفاني يتحوّل الى عاصف سيضرب لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
منخفض طوفاني يتحوّل الى عاصف سيضرب لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
00:36 | 2024-01-11
11/01/2024 12:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم ترقص في السعودية.. وتتعرّض للهجوم: "عيب والله" (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم ترقص في السعودية.. وتتعرّض للهجوم: "عيب والله" (فيديو)
01:59 | 2024-01-11
11/01/2024 01:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الأشرفيّة... إطلاق نار وقتيل إليكم ما حصل مساء اليوم هناك
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الأشرفيّة... إطلاق نار وقتيل إليكم ما حصل مساء اليوم هناك
14:35 | 2024-01-11
11/01/2024 02:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. على ماذا عثرت قوى الأمن على سطح أحد المنازل في زوق مصبح؟
Lebanon 24
بالصورة.. على ماذا عثرت قوى الأمن على سطح أحد المنازل في زوق مصبح؟
09:19 | 2024-01-11
11/01/2024 09:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:30 | 2024-01-11
دراسة
17:02 | 2024-01-11
خواجة: توسعة دائرة الحرب رهن تطورات الميدان
16:58 | 2024-01-11
الخوري: لا بد للبنان ان يطوّر منظومته التشريعية
16:50 | 2024-01-11
المرتضى لوفد من جمعية العزم: جهود الجميع ستتضافر من أجل الخير لطرابلس ومحيطها
15:16 | 2024-01-11
هذه مقدّمات نشرات الأخبار المسائيّة اليوم
15:15 | 2024-01-11
قرب أحد المساجد... تبادل إطلاق نار بين شخصين
فيديو
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
12/01/2024 01:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
12/01/2024 01:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
12/01/2024 01:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24