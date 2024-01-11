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لبنان

كان برفقة والدته... أطلقوا النار وسرقوا دراجته الناريّة

Lebanon 24
11-01-2024 | 12:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين اعترضوا طريق المواطن السوريّ م.ا، الذي كان برفقة والدته، في محلة العيرونية، وأطلقوا النار في الهواء، وسرقوا منه دراجته الناريّة.
 
 
 
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