كان برفقة والدته... أطلقوا النار وسرقوا دراجته الناريّة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين اعترضوا طريق المواطن السوريّ م.ا، الذي كان برفقة والدته، في محلة العيرونية، وأطلقوا النار في الهواء، وسرقوا منه دراجته الناريّة.

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