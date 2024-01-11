الجميّل: الحكومة تقوم بالعمل المطلوب منها وبإدارة شؤون الناس

قال فارس الجميّل المستشار الإعلاميّ لرئيس الحكومة، ردّاً على ما كتبه رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل، بشأن جلسة مجلس الوزراء يوم غدّ، إنّ "كلام باسيل مستغرب، باتّهامه الحكومة بالسطو على صلاحيّات رئاسة الجمهوريّة، ومستغرب أكثر تفجّعه على عدم إنتخاب الرئيس، وهو المعنيّ المباشر بهذا الملف، كونه يقول إنّه يمتلك أكبر كتلة مسيحيّة، وعلى هذه الكتلة أنّ تدفع نحو إنتخاب الرئيس".

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وأضاف الجميّل في حديثٍ لـ"الجديد"، أنّ "إتّهام الحكومة بالسطو على الصلاحيّات في غير محله، لأنّ الحكومة تقوم بالعمل المطلوب منها، بتصريف الأعمال، وبإدارة شؤون الناس، لأنّ الفراغ الرئاسيّ مضى عليه فترة طويلة، ولا يُمكن أنّ تتوقّف مصالح المواطنين".

وقال: "المجلس الدستوريّ أكّد في قراره أنّ الحكومة مُلزمة بالعمل، وما تقوم به هو العمل المطلوب لإدارة شؤون الناس في مرحلة تصريف الأعمال، خصوصاً وأنّ تصريف الأعمال قد طال، وانتخاب الرئيس تأخّر".

وشدّد الجميّل على أنّ "المطلوب من المجلس النيابيّ ومن السادة النواب، وفي مقدّمتهم نواب "التيّار" إنتخاب الرئيس والدفع لانتخاب الرئيس، لا إلقاء التهم على حكومة تقوم بعملها في تسيير شؤون الناس، وهي من المؤسسات القليلة وتكاد تكون الوحيدة التي تُسيّر أمور الناس، في ظلّ تعطيل مجلس النواب".

وتابع أنّ "باسيل اعتمد سياسة التعطيل، لكنّ الحكومة استمرّت لأنّ الأولويّة المتعلّقة بشؤون الناس تطغى على أيّ إعتبار آخر".