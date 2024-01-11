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لبنان

العثور على جثة سيّدة داخل منزلها

Lebanon 24
11-01-2024 | 13:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة سيّدة مسنة، في العقد الثامن من عمرها، داخل منزلها، في مدينة الميناء.
 
 
 
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جثة

الميناء

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