بعد أن أحرقوا شجرة الميلاد في الضنية.. وقعوا بقبضة الجيش

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، مساء اليوم، أنه "بتاريخ 11/1/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حقل العزيمة – الضنية المواطنين (س.ش.) و(ه.ك.) و(ع.ش.) لإقدامهم بتاريخ 30/12/2023 على إحراق شجرة الميلاد وإطلاق شعارات دينية لإثارة نزعات طائفية في المنطقة المذكورة. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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