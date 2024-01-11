قطاع المرأة في "العزم" نظّم ورشة عن "الصحة الانجابية"

نظّم قطاع المرأة في "تيار العزم" بالشراكة مع جمعية "أنا أستطيع" "Im'possible" ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "الصحة الإنجابية و تنظيم الأسرة"، في حضور رئيسة قطاع المرأة في "تيار العزم" جنان مبيض ومنسقة المشروع نوال السيد وفريق العمل هاني منصور ولينا مخول.

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في كلمتها، تناولت مديرة المشاريع في جمعية Im'possible جنى مخول كيفية إدارة الغضب والتغيرات التي تحدث في سن البلوغ و مخاطر المخدرات. وتحدثت أيضا عن أهمية إدماج الصحة النفسية في النظام التربوي وفي المناهج التعليمية، وشددت على "ضرورة نشر الوعي عند الأهل".



وتخلل الورشة تمارين عملية شارك فيها الجميع.