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لبنان

حادثة مروّعة في الأشرفيّة... إطلاق نار وقتيل إليكم ما حصل مساء اليوم هناك

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-01-2024 | 14:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ سائق دراجة ناريّة حاول إجتياز أحد الحواجز لشرطة بلديّة بيروت، في منطقة الأشرفيّة، وعندما اعترضه عنصر من البلديّة، قام سائق الدراجة بإطلاق النار عليه، وأصابه في رقبته، وتُوفي على الفور.
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وأثناء فراره، أوقف شخصاً من الجنسيّة المصريّة، وأطلق النار على قدميه، وسرق منه دراجته الناريّة، وفرّ إلى جهّة مجهولة.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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