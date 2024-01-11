المرتضى التقى وفداً من الجامعة الأنطونية - فرع مجدليا

إلتقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في طرابلس، المديرة الإدارية للجامعة الأنطونية في فرع مجدليا - زغرتا ماري دحدح والمسؤول عن كلية الموسيقى وعلم الموسيقى في الفرع الدكتور هياف ياسين.

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خلال اللقاء، تم طلب رعايته وحضوره لأمسية من التقاليد الموسيقية العربية، مدرجة في سياق "طرابلس عاصمة للثقافة العربية لعام 2024"، والتي ستقام على مسرح الجامعة الأنطونية في مجدليا يوم الجمعة في 19 الحالي حيث أعطى المرتضى موافقته.



واكد ياسين أن "كلية الموسيقى وعلم الموسيقى، بالإضافة إلى جهات موسيقية أخرى، ستكون كلها جزءا أساسيا ضمن فعاليات "طرابلس عاصمة للثقافة العربية"، حيث سيتم تأكيد طبيعة المشاركات وتواريخها في الأسابيع القليلة المقبلة".