Advertisement

لبنان

إشكال في منطقة الجديدة... أحد المواطنين أطلق النار

Lebanon 24
11-01-2024 | 14:52
A-
A+
Doc-P-1151381-638406073653504257.jpg
Doc-P-1151381-638406073653504257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن حصول إشكال في منطقة الجديدة في المتن.
 
 
وقام أحد المواطنين بإطلاق النار في الهواء.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفيرة الاميركية الجديدة في لبنان.. ماذا قالت عند وصولها؟
lebanon 24
12/01/2024 01:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أعمال شغب في غينيا الجديدة تودي بحباة 15 شخصاً
lebanon 24
12/01/2024 01:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال بين أفراد من عائلة واحدة... عراك وتضارب وطعن بالسكاكين!
lebanon 24
12/01/2024 01:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار بين عائلتين... وفرق الإسعاف حضرت على الفور إلى مكان الإشكال
lebanon 24
12/01/2024 01:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24

إشكال

الجديدة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2024-01-11
17:02 | 2024-01-11
16:58 | 2024-01-11
16:50 | 2024-01-11
15:16 | 2024-01-11
15:15 | 2024-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24