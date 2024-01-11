قرب أحد المساجد... تبادل إطلاق نار بين شخصين

أطلق ملثمان كانا على متن دراجة ناريّة النار على ف.ح، وأصاباه في قدميه، في محلة أبي سمراء.



وفي سياق آخر، حصل إشكال في منطقة القبة، خلف مسجد حمزة في طرابلس، تطوّر إلى تبادل إطلاق نار بين ر.ص، وشخص آخر، من دون وقوع إصابات.