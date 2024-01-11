المرتضى لوفد من جمعية العزم: جهود الجميع ستتضافر من أجل الخير لطرابلس ومحيطها

إستقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في مر كز العزم الثقافي بيت الفن، وفي حضور ممثلة الجمهورية اللبنانية في المجلس التنفيذي لمنظمة "الالكسو" المستشارة بشرى بغدادي عدرة، وفدًا من "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية"، برئاسة المدير العام للجمعية رياض علم الدين، رئيسة قطاع المرأة في "تيار العزم" حنان مبيض، مدير ومؤسس مركز العزم الثقافي - بيت الفن، عبد الناصر ياسين، ومدير مكتب رئيس حكومة تصلايف الأعمال نجيب ميقاتي، مقبل ملك.

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وشكر الوفد لمرتضى مبادرته بنقل مكتبه الى طرابلس، لمتابعة "التحضيرات لطرابلس عاصمة للثقافة العربية لعام 2024، واضعا في تصرفه مكاتب "مركز العزم الثقافي"، وكل إمكانات "جمعية العزم والسعادة"، لانجاح مهامه.



كما أكد انه سيضع في تصرف الوزير 200 شاب وشابة من شباب العزم، للمساعدة في تنظيم الفعاليات كافة.





بدوره، أكد المرتضى أهمية الاحتفاء بطرابلس عاصمة للثقافة العربية، التي تشكل فرصة قد لا تتكرر لإظهار صورة طرابلس الحقيقية "طرابلس الانفتاح فيحاء القيم والايمان والعيش الواحد".



كما شدد على ضرورة تضافر جهود كل المكونات السياسية والاجتماعية لانجاح هذه الفعاليات التي ستنطلق اواخر أيار المقبل. وأكّد إيمانه بأن "جهود الجميع ستتضافر من أجل الخير لطرابلس ومحيطها".





وقال إن مدينة طرابلس "تمتلك موروثا غير عادي قد لا يكون موجودا في غيرها من المدن في لبنان والخارج".



وفي هذا السياق، أشار علم الدين إلى أهمية جامع العطار الذي يقوم بترميمه الرئيس ميقاتي حيث تم اكتشاف كنيسة وكتابات تدل على المعالم الحضارية لطرابلس والى مشروع اخر تقوم به في الجامعة اللبنانية عبر عميدة كلية الآداب صمن فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية.

ثمّ قدّم عبد الناصر ياسين إلى المرتضى ملفًا يتضمن رؤية جمعية العزم والسعادة للمشاركة في هذه الفعالية.



وفي هذا الاطار، طلب الوزير وفد الجمعية الى الإسراع في المباشرة في التحضير للمشاريع والبرامج التي تنوي وضعها موضع التنفيذ في اطار فعاليات طرابلس ابلس عاصمة للثقافة العربية.