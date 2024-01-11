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دراسة

Lebanon 24
11-01-2024 | 17:30
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يعكف فريق اقتصادي- مالي على إعداد دراسة حول حجم الخسائر المالية والمصرفية والاقتصادية التي لحقت بلبنان بعد 8 ت1 (2023)، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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