مجلس الوزراء اليوم وعشاء رئاسي في كليمنصو الإثنين

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يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية اليوم في السرايا الحكومية، لدرس جدول اعمال يتضمن 43 بنداً، بعضها يتعلق بمشاريع لوزارة الطاقة والمياه، والتربية والخارجية، واتفاقية بين وزارة المال والبنك الدولي، ومشروع مرسوم لتنظيم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، فضلاً عن اقتراحات وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار بشأن هذا الموضوع.وفيما اكدت مصادر وزارية «انّ ملف التعيينات العسكرية ليس مطروحاً في جلسة اليوم»، كان لافتاً أنّ جدول اعمال الجلسة خَلا من البند المتعلق بالحوافز المالية، وقالت المصادر عينها انه «تبيّن من الدراسات والتدقيق الذي حصل أن الاعتراضات في شأن الهوّة بين العسكريين والمدنيين جدية وتحتاج الى مزيد من التدقيق، فارتأى رئيس الحكومة التَريّث في طرح الموضوع على جلسة مجلس الوزراء، وسيبلغ الوزراء بالامر، مع التأكيد على ما تعهّد به رئيس الحكومة بإعطاء الحوافز المالية بمفعول رجعي ابتداء من الاول من كانون الاول الفائت».وكتبت" اللواء": وعشية مجلس الوزراء كرر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل معزوفته المعروفة بأن من يطلع على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم (اكثر من 100 بند) يفهم انهم ليسوا مستعجلين للانتخاب رئيس، بل لا يريدون انتخاب رئيس طالما يسطون على لاحياته ويحكمون مكانه.ورد فارس الجميل المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة بالاستغراب لجهة اتهامه باسيل الحكومة بالسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية. وطالب باسيل وهو المعنى الاول بالملف الرئاسي بكونه يملك اكبر كتلة مسيحية، والمطلوب من المجلس ولا سيما نواب التيار الوطني الحر انتخاب الرئيس.وكتبت" الديار": تبدو الحكومة ووزارة الصحة امام امتحان للصدقية بعد ان اعلنت الوزراة في بيان قبل اسبوع ان الجلسة الحكومية التي ستعقد اليوم الجمعة ستقر خطة مستدامة تضمن عدم انقطاع الادوية السرطانية وتسمح بتمويل تأمين الادوية المقطوعة عن عدد كبير من المرضى.في الملف الرئاسي ، كتبت" اللواء" :نقل عن الرئيس بري بأنه طلب من السفير القطري الجديد تحريك الملف، فالبعض هنا في لبنان لا يعجبهم ما نطرحه داخلياً،ويفضلون الطروحات الخارجية.والطبق الرئاسي، سيكون على طاولة الزيارة التي سيقوم بها المرشح الرئاسي رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية الى كليمنصو الاثنين المقبل تلبية لدعوة عشاء يقيمها على شرفه النائب السابق وليد جنبلاط، وهذا التواصل الثاني من نوعه، على هذا المستوى بعد زيارة رئيس اللقاء الديمقراطي بعد زيارة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الى بنشعي، حيث التقى فرنجية.