حاولوا سرقته.. وفاة فلسطيني بعد تعرّضه للضرب من قبل مجهولين

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تعرّض المدعو "ت.غ" فلسطيني الجنسية من مخيم البداوي لمحاولة سرقة والاعتداء بالضرب من قبل مجهولين، أثناء تواجده في محلة جبل البداوي بطرابلس بالقرب من مركز الصمود، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".وتم نقله لاحقاً الى مستشفى الهلال في مخيم البداوي للعلاج، لكنه ما لبث ان فارق الحياة اثر تعرضه لأزمة قلبية جراء الضرب الذي تعرّض له.