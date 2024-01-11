16
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حاولوا سرقته.. وفاة فلسطيني بعد تعرّضه للضرب من قبل مجهولين
Lebanon 24
11-01-2024
|
23:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض المدعو "ت.غ" فلسطيني الجنسية من مخيم البداوي لمحاولة سرقة والاعتداء بالضرب من قبل مجهولين، أثناء تواجده في محلة جبل البداوي بطرابلس بالقرب من مركز الصمود، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
Advertisement
وتم نقله لاحقاً الى مستشفى الهلال في مخيم البداوي للعلاج، لكنه ما لبث ان فارق الحياة اثر تعرضه لأزمة قلبية جراء الضرب الذي تعرّض له.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ذروة العاصفة غداً... الأب إيلي خنيصر: إستعدّوا "الأمطار أكثر من غزيرة" (فيديو)
Lebanon 24
ذروة العاصفة غداً... الأب إيلي خنيصر: إستعدّوا "الأمطار أكثر من غزيرة" (فيديو)
11:01 | 2024-01-11
11/01/2024 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الأشرفيّة... إطلاق نار وقتيل إليكم ما حصل مساء اليوم هناك
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الأشرفيّة... إطلاق نار وقتيل إليكم ما حصل مساء اليوم هناك
14:35 | 2024-01-11
11/01/2024 02:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة تتحدّث عن وضع فادي ابراهيم الصحيّ: "انشاءالله يصير عجيبة" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة تتحدّث عن وضع فادي ابراهيم الصحيّ: "انشاءالله يصير عجيبة" (فيديو)
11:58 | 2024-01-11
11/01/2024 11:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. على ماذا عثرت قوى الأمن على سطح أحد المنازل في زوق مصبح؟
Lebanon 24
بالصورة.. على ماذا عثرت قوى الأمن على سطح أحد المنازل في زوق مصبح؟
09:19 | 2024-01-11
11/01/2024 09:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مرشد روحيّ... عُثِرَ داخل منزله على الكثير من الأموال والتهم المُوجّهة إليه خطيرة!
Lebanon 24
توقيف مرشد روحيّ... عُثِرَ داخل منزله على الكثير من الأموال والتهم المُوجّهة إليه خطيرة!
14:11 | 2024-01-11
11/01/2024 02:11:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:28 | 2024-01-12
جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي
03:00 | 2024-01-12
"لبنانية" المزارع تستند إلى قرار 318.. والانكار يبقي الاحتلال ويسقط شرعية المقاومة
02:40 | 2024-01-12
قذائف مدفعية واستهداف منزل... هكذا يبدو الوضع جنوبًا
02:32 | 2024-01-12
"أداة مرعبة" مصدرها لبنان تسقطُ في إسرائيل.. ما هي؟
02:30 | 2024-01-12
أطفالنا في خطر.. الاعتداء الالكتروني ظاهرة تؤرق الأهالي
02:08 | 2024-01-12
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول صباح اليوم
فيديو
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
12/01/2024 10:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
12/01/2024 10:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
12/01/2024 10:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24