حضرت فرق الإسعاف للمكان.. هذا ما حصل على طريق عام الضنية!

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اصطدمت دراجة نارية يستقلها شخصان من التبعية السورية بشاحنة مركونة بالقرب من طريق عام الضنية في محلة مرياطة اثر انزلاقها، مما ادى إلى اصابتهما إصابة بليغة وصفت حالة احدهما بالخطرة، وفقاً لما أفادت به مندوبة "لبنان24".وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة والصليب الأحمر للمكان، وعملت على اسعافهما ونقلهما إلى احدى المستشفيات لتلقي العلاج.