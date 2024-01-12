مع بدء المنخفض الجوي الثاني.. إليكم حال الطرقات الجبلية صباح اليوم

مع اشتداد المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان، والذي من المتوقع أن يشتدّ أكثر خلال الأيام المقبلة، أعلنت غرفة التحكم المروري عن أن طريق ضهر البيدر لا تزال إلى حدّ الساعة سالكة امام جميع المركبات، كذلك الأمر بالنسبة إلى طريق ترشيش - زحلة التي لا تزال سالكة.

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