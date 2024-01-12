الوضع متوتر جنوبًا... قذائف مدفعية وقصف يطال محيط مشفى

تعرضت بلدتا ميس الجبل وحولا للقصف المدفعي المعادي. كما استهدف العدو منطقة الطراش جنوب- غرب ميس الجبل بالقصف المدفعي، ما أدى إلى احتراق منزل كان استهدف سابقا واعيد استهدافه مجددا اليوم، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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كذلك أطلق العدو قذائف مدفعيته على منطقة الشنديبة قرب مستشفى ميس الجبل الحكومي شمال البلدة.



واستهدف القصف الاسرائيلي بلدة الضهيرة وخراج بلدة طيرحرفا.

وخيم الهدوء الحذر طوال الليل الفائت على الحدود مع فلسطين المحتلة. وحلق الطيران المعادي الاستطلاعي ليلا وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

واستهدفت مدفعية الجيش الاسرائيلي ليل أمس دورية للجيش واليونيفيل، حيث سقطت إحداها على مقربة منهم على طريق مزرعة عين الزرقا قرب الناقورة جنوب مدينة صور بالقطاع الغربي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، مشيرة الى ان الأضرار اقتصرت على الماديات.

واطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، بالاضافة الى القنابل الحارقة على الاحراج المتاخمة في اللبونة والعلام.