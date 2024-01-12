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لبنان

قذائف مدفعية واستهداف منزل... هكذا يبدو الوضع جنوبًا

Lebanon 24
12-01-2024 | 02:40
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قصف الجيش الاسرائيلي صباح اليوم منطقة ‫الطراش‬ جنوب غرب بلدة ‫ميس الجبل‬، واستهدف العدو أحد المنازل الذي كان قد استهدف سابقاً، وسقطت عدة قذائف اسرائيلية على منطقة ‫الشنديبة‬ قرب ‫مستشفى ميس الجبل‬ الحكومي شمال البلدة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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الى ذلك، تعرضت تلة حمامص واطراف بلدة حولا لقصف مدفعي معادٍ.
 
 
وخيم الهدوء الحذر طوال الليل الفائت على الحدود مع فلسطين المحتلة. وحلق الطيران المعادي الاستطلاعي ليلا وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
 
واستهدفت مدفعية الجيش الاسرائيلي ليل أمس دورية للجيش واليونيفيل، حيث سقطت إحداها على مقربة منهم على طريق مزرعة عين الزرقا قرب الناقورة جنوب مدينة صور بالقطاع الغربي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، مشيرة الى ان الأضرار اقتصرت على الماديات.
 
واطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، بالاضافة الى القنابل الحارقة على الاحراج المتاخمة في اللبونة والعلام. 
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