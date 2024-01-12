باسيل "ينقّر" على "الحزب" خلال الحرب

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يستمر رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل باللعب على وتر العلاقة بينه وبين "حزب الله" ويحاول اعطاء اشارات متناقضة لعدم تطمين الحزب لموقفه الحالي خلال الحرب، من هنا جاءت تصريحاته خلال مقابلة اجريت معه عبر قناة الـ OTV، حيث كانت واضحة محاولة باسيل استفزاز الحزب و"التنقير" عليه علنا.وبحسب مصادر مطلعة فإن باسيل تحدث علناً عن تأييده لفكرة السلام مع اسرائيل وهو يعلم أن هكذا تصريح في مثل هذه اللحظة الحساسة يستفز الحزب، كما دعا "القناة" الى عرض فيديو لأغنية تؤديها نساء اسرائيليات وفلسطينيات، وهذا امر فيه تمايز كبير عن حليفه في قضية الصراع مع اسرائيل.وترى المصادر أن باسيل يحاول في الوقت نفسه اظهار تأييده المستمر للمقاومة اللبنانية، لكنه مصرّ على السير كما يرغب الشارع العوني خصوصاً وأنه لم يعد قادراً على منع صعود "نجم" القيادي ناجي حايك لدى القاعدة الحزبية بسبب تصريحاته المعارضة لحزب الله ولكل فريق "الممانعة".