Advertisement

لبنان

كسر البروتوكول البطريركي: "دلالات ورسائل"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-01-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1151540-638406440269788774.jpeg
Doc-P-1151540-638406440269788774.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مصدر إستشاري إن بعض زيارات التعزية لقائد الجيش العماد جوزيف عون،  وبالرغم من أنها تندرج في اطار التقاليد اللبنانية، الا أنها تكتسب أهمية بارزة في القراءة السياسية الداخلية وخاصةً في ما خص الملف الرئاسي.
Advertisement
وقال: بالإضافة الى زيارة كل من التيار الوطني الحر ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ، إلا أن كسر البروتوكول المعهود من قِبل البطريركية المارونية وحضور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي شخصياً للتعزية، له دلالة كبيرة لناحية إحترام شخص القائد وموقعه وثانياً من ناحية الدلالة على الرضى الضمني، لا بل الدفع بإتجاه المرحلة المقبلة وخاصةً في ملف رئاسة الجمهورية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:11 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:28 | 2024-01-12
03:00 | 2024-01-12
03:00 | 2024-01-12
02:40 | 2024-01-12
02:32 | 2024-01-12
02:30 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24