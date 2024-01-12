كسر البروتوكول البطريركي: "دلالات ورسائل"

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قال مصدر إستشاري إن بعض زيارات التعزية لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وبالرغم من أنها تندرج في اطار التقاليد اللبنانية، الا أنها تكتسب أهمية بارزة في القراءة السياسية الداخلية وخاصةً في ما خص الملف الرئاسي.وقال: بالإضافة الى زيارة كل من التيار الوطني الحر ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ، إلا أن كسر البروتوكول المعهود من قِبل البطريركية المارونية وحضور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي شخصياً للتعزية، له دلالة كبيرة لناحية إحترام شخص القائد وموقعه وثانياً من ناحية الدلالة على الرضى الضمني، لا بل الدفع بإتجاه المرحلة المقبلة وخاصةً في ملف رئاسة الجمهورية.