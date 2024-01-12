توقيف بناء مشروع سكني: ما علاقة الجيش؟

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قال مصدر بلدي إن مشروع بناء حوالى 400 شقة سكنية في نطاق بلدية بعبدا - اللويزة توقف نهائياً بعد جولاتٍ من التفاوض والتحكيم، حيث أشارت المصادر الى أن محافظة جبل لبنان عادت وتراجعت عن التراخيص المعطاة بعدما أخذت رأي الجيش، حيث أن المنطقة التي سيقام فيها المشروع تصنّف في العلم العسكري ضمن المربع الأمني لوزارة الدفاع.المصدر البلدي رحب بالخطوة بوقف هذا المشروع لعدة إعتبارات ومنها البنى التحتية غير المؤهلة حتى الساعة، والإزدحام الذي يمكن أن يسببه هذا المشروع بعد بيع 400 شقة سكنية.