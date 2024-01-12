Advertisement

لبنان

لبنان على موعد مع المنخفض الجوي الأقوى حتى الآن.. أمطار غزيرة وفيضانات وثلوج على هذا الارتفاع

Lebanon 24
12-01-2024 | 01:44
A-
A+
Doc-P-1151557-638406461638397220.jpg
Doc-P-1151557-638406461638397220.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت صفحة Severe Weather Lebanon المتخصصة بالأحوال الجوية الى ان منخفضا جويا جديدا سيتمركز اليوم شمال جزيرة قبرص سيؤثر على لبنان بأمطار غزيرة جدا بدءاً من بعد ظهر اليوم حتى ظهر الاحد.
وقالت: "الامطار ستكون شاملة و اغلب المناطق اللبنانية ستحظى باكثر من ١٠٠ ملم امطار خلال ٢٤ ساعة"، محذرة من تكون السيول خاصة في الساحل الشمالي والمناطق الشمالية ثم المناطق اللبنانية الاخرى بالدرجة الثانية بعد ظهر السبت.
Advertisement
الرياح ستكون معتدلة السرعة بين ٣٠-٤٠ كلم في الساعة 
الثلوج ستتساقط في ذروة المنخفض على ١٤٠٠ متر
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:11 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:28 | 2024-01-12
03:00 | 2024-01-12
03:00 | 2024-01-12
02:40 | 2024-01-12
02:32 | 2024-01-12
02:30 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24