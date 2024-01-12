لبنان على موعد مع المنخفض الجوي الأقوى حتى الآن.. أمطار غزيرة وفيضانات وثلوج على هذا الارتفاع

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أشارت صفحة Severe Weather Lebanon المتخصصة بالأحوال الجوية الى ان منخفضا جويا جديدا سيتمركز اليوم شمال جزيرة قبرص سيؤثر على لبنان بأمطار غزيرة جدا بدءاً من بعد ظهر اليوم حتى ظهر الاحد.وقالت: "الامطار ستكون شاملة و اغلب المناطق اللبنانية ستحظى باكثر من ١٠٠ ملم امطار خلال ٢٤ ساعة"، محذرة من تكون السيول خاصة في الساحل الشمالي والمناطق الشمالية ثم المناطق اللبنانية الاخرى بالدرجة الثانية بعد ظهر السبت.الرياح ستكون معتدلة السرعة بين ٣٠-٤٠ كلم في الساعةالثلوج ستتساقط في ذروة المنخفض على ١٤٠٠ متر