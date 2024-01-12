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لبنان

على هذا الطريق الجنوبي.. مدفعية إسرائيلية تستهدف دورية للجيش واليونيفيل

Lebanon 24
12-01-2024 | 01:49
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استهدفت مدفعية الجيش الاسرائيلي ليل أمس دورية للجيش واليونيفيل، حيث سقطت إحداها على مقربة منهم على طريق مزرعة عين الزرقا قرب الناقورة جنوب مدينة صور بالقطاع الغربي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، مشيرة الى ان الأضرار اقتصرت على الماديات.
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اليونيفيل

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